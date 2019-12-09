الأسترالي ميليغان يعلن اعتزاله الدولي

أعلن مارك ميليغان، نجم المنتخب الأسترالي لكرة القدم، يوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد أن شارك خلال مسيرته في 80 مباراة مع المنتخب.

وذكر الاتحاد الأسترالي أن ميليغان، الذي شارك مع المنتخب في آخر نسخ من بطولة كأس العالم، أبلغه بقرار الاعتزال، كما أبلغ زملاءه بالمنتخب صباح يوم الاثنين.

وكان مارك قد شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول أمام ليشتنشتاين في يونيو 2006، في مباراة ودية أقيمت ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2006 بألمانيا، بينما كانت آخر مباراة دولية له في أكتوبر الماضي، حيث شارك في المباراة التي انتهت بفوز أستراليا على منتخب نيبال 5 - صفر ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.