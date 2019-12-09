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إنجلترا تواجه إيطاليا استعداداً لبطولة أوروبا

المصدر: لندن - د ب أ
الإيطالي بالوتيلي في مباراة المنتخبين بكأس العالم 2014
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الوطني سيبدأ استعداداته لبطولة كأس أوروبا 2020، بمواجهة نظيره الإيطالي ودياً يوم 27 مارس المقبل، في واحدة من 4 مباريات سيخوضها فريق المدرب غاريث ساوثغيت استعداداً للبطولة.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي أمام الدنمارك في 31 من مارس، قبل مواجهة المنتخب النمساوي في فيينا في الثاني من يونيو، على أن يستضيف المنتخب الروماني في السابع من الشهر ذاته في ملعب سيتم تحديده لاحقاً.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي إلى جانب منتخبات كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق، حيث سيلعب الفريق كل مبارياته على ملعب "ويمبلي".

كلمات دالّة

#إيطاليا, #كأس أوروبا, #ساوثغيت, #إنجلترا

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