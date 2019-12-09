نايغلزمان مدرب لايبزيغ يتمنى تدريب برشلونة

كشف جوليان نايغلزمان المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم عن أمله في أن يصبح يوماً ما مديراً فنياً لفريق برشلونة الإسباني، مؤكداً أنه يرى مدينة برشلونة وأيضا النادي "جميلين".

ويعد نايغلزمان واحداً من أبرز المدربين في كرة القدم منذ الفترة التي قضاها في تدريب هوفنهايم، وتولى في الصيف الماضي تدريب لايبزيغ الذي يحتل الآن المركز الثاني في الدوري الألماني، وفي المقابل يبدو بقاء إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني لبرشلونة، مهدداً منذ أشهر، وهو ما عزز التكهنات حول إمكانية تولي جوليان تدريب النادي الكتالوني خلفاً له.

وفي رده على الشائعات، قال نايغلزمان في تصريحات لقناة "زد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية: قلت ذلك عدة مرات. برشلونة مدينة جميلة والنادي جميل أيضا. رغم أنه ليس النادي الوحيد الذي يتسم بالجاذبية.

وأضاف: حقا كان هناك اهتمام من بوروسيا دورتموند. لكن في كرة القدم، يلعب التوقيت وكذلك المستوى دوراً حاسماً، ولم يكن الأمر يناسبني، لذلك قررت عدم الانتقال إلى دورتموند. فالتوقيت لم يكن مناسبا كما أن بوروسيا لم يكن يرغب في الانتظار.