الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان حتى 2022

مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الأول، ديدييه ديشان، حتى مونديال قطر 2022 حيث سيحاول "الأزرق" الدفاع عن لقبه، بحسب ما علمت فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

واستلم ديشان (51 عاما) مهامه في صيف 2012 وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020، وسيتم إعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق الثلاثاء في مؤتمر صحافي بحضوره إلى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت الذي تولى منصبه منذ 2011.

وأشار لوغريت في أكثر من مناسبة أن تمديد عقد ديشان سينظر فيه بعد ضمان التأهل إلى كأس أوروبا 2020. وضمنت فرنسا تأهلها إلى المسابقة القارية في نوفمبر الماضي. وقعت في مجموعة نارية تضم ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب بالإضافة إلى منتخب متأهل من الملحق.

وفي غضون أشهر قليلة سيصبح ديشان الأكثر تعميرا مع المنتخب منذ ميشال هيدالغو، الذي قام بتدريبه لثمانية أعوام وستة أشهر بين يناير 1976 ويونيو 1984.

وكان ديشان قد قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه المونديالي الأول في 1998 كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية مرسيليا ويوفنتوس وتشيلسي، تحوّل إلى التدريب وقاد موناكو إلى وصافة دوري أبطال اوروبا في 2004، ومرسيليا إلى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلاً عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا، كما أشرف على يوفنتوس وقاده إلى لقب بطولة الدرجة الثانية في إيطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من "سيري أ".