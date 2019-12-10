جيسوس يخطف جائزة أفضل مدرب في البرازيل

هيمن فلامنغو على جوائز نهاية الموسم الكروي في البرازيل، بعدما فاز بجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل هدف يوم الاثنين.



وجاء تسعة لاعبين من فلامنجو ضمن التشكيلة المثالية المكونة من 11 لاعباً بعدما نال الفريق ثنائية الدوري المحلي وكأس ليبرتادوريس لأبطال أميركا الجنوبية.



وفاز برونو هنريكي مهاجم فلامنغو بجائزة أفضل لاعب في الموسم، بينما حصل زميله إيفرتون ريبيرو لاعب الوسط على جائزة الأفضل في رأي المشجعين. وحصلت ميليني لاعبة كورنثيانز على جائزة أفضل لاعبة.



وجاء رباعي خط الدفاع من فلامنغو بوجود رافينيا كظهير أيمن وفيليبي لويس كظهير أيسر إلى جانب قلبي الدفاع رودريغو كايو وبابلو ماري. وانضم ثلاثي وسط فلامنغو للتشكيلة المثالية بوجود جيرسون ودي أراسكايتا وإيفرتون ريبيرو إلى جانب ثنائي الهجوم غابرييل باربوسا وبرونو هنريكي، واللاعبان الوحيدان في التشكيلة المثالية من خارج فلامنغو هما سانتوس حارس أتليتيكو بارانينسي وزميله لاعب الوسط برونو غيمارايش.



وتصدر باربوسا قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، فيما نال مايكل مهاجم غوياس جائزة أفضل لاعب شاب خلال العام.



وحصل أراسكايتا على جائزة أفضل هدف ونال جورجي جيسوس مدرب فلامنغو جائزة أفضل مدرب بعدما قاد فريقه لسلسلة من 29 مباراة دون هزيمة قبل أن يتعثر في الجولة الأخيرة أمام سانتوس يوم الأحد.