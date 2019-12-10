ستونز يغيب عن مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء استبعاد مدافعه الدولي من المباراة أمام دينامو زغرب الكرة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ولم يتدرب ستونز (25 عاما) مع سيتي يوم الثلاثاء ولم ينضم للقائمة التي سافرت إلى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب.

وتعرض ستونز للإصابة خلال المباراة التي خسرها سيتي أمام يونايتد بهدفين مقابل هدف في ديربي مانشستر السبت الماضي. ويعاني سيتي من أزمة في خط الدفاع منذ رحيله قائده البلجيكي فينسنت كومباني، حيث تعرض ايميريك لابورت لإصابة أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، قبل أن ينضم إليه ستونز، لكن الفريق الإنجليزي لم يحدد الفترة التي سيغيبها.