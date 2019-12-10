سولشاير: راشفورد يستطيع الوصول إلى مستوى رونالدو

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد يملك الإمكانات للوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات.



وسجل راشفورد في الفوز 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم ويعادل أفضل حصيلة في مسيرته مع الوصول إلى منتصف المسابقة.



ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولشاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.



وقال سولشاير: نعم إنه من السهل جدا المقارنة بينهما. نفس المهارة والتكوين الجسماني والسلوك والإمكانات.. كل شيء. يملك الشاب كل الفرص ليصبح لاعبا من الطراز الرفيع. دعونا نأمل أن يستمر هكذا.



وسبق أن تعرض راشفورد لانتقادات بسبب افتقاره للحسم أمام المرمى لكنه يتألق تحت قيادة المهاجم السابق سولشاير الذي أحرز 126 هدفاً في 366 مباراة كلاعب سابق في صفوف يونايتد.



وينتظر المدرب النرويجي المزيد من راشفورد في الفترة المقبلة، وقال سولشاير: طالما واصل التحلي بالإيجابية واللعب المباشر والتفكير في الوجود أمام المرمى واستغلال الفرص فإنه سيسجل الأهداف.



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز وسيواجه ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.