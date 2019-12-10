ليونبيرغ يتمنى أن يكون فوز أرسنال الأخير "نقطة تحول"

قال فريدي ليونبيرغ المدرب المؤقت لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إنه يأمل في أن يشكل الفوز على وست هام 3 -1 مساء الاثنين في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، نقطة تحول إيجابية في موسم الفريق.



وكان الفوز في المباراة الماضية هو الأول لأرسنال خلال عشر مباريات، وقد رفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع بجدول الدوري.



وقال ليونبيرغ: أتمنى أن يحدث ذلك تغييرا في الحالة المزاجية، فقد بدت السعادة على اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، كانت الأمور صعبة بالنسبة لهم، فهم يعيشون تحت ضغوط هائلة ويمكن ملاحظة ذلك في الأداء. أمامنا العديد من الأمور التي يجب العمل عليها، ولكن الوضع يبدو جيداً الآن.



وتولى ليونبيرغ تديب أرسنال بشكل مؤقت إثر إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، وقد اعترف بأنه لا يزال أمام الفريق طريق طويل للعودة إلى مستواه، وقد أكد ثقته في قدرة الفريق على ذلك.



وقال ليونبيرغ: لسنا قريبين من المكانة التي أرجوها. فأمامنا العديد من الأمور التي يجب إصلاحها... الفوز يمنح شعوراً رائعاً، إنني أعشق هذا النادي. ولدينا الكثير من العمل. اللاعبون واجهوا الكثير من الضغوط، لكن تحلوا بالقوة الذهنية الكافية لتحقيق الفوز.