تيرني يتعرض إلى خلع في الكتف.. ويغيب عن أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، عن إصابة مدافعه الاسكتلندي كيران تيرني بخلع في الكتف، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على وست هام يونايتد 3 - 1 يوم الاثنين.

وذهب تيرني (22 عاماً) إلى المستشفى عقب سقوطه على كتفه خلال المباراة، وذكر ناديه أنه يخضع لفحوصات من أجل مزيد من الاطمئنان.

وسيغيب تيرني عن مباراة فريقه أمام ستاندرد ليغ البلجيكي في المباراة التي تقام الخميس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يغيب كل من الإيفواري نيكولاس بيبي والسويسري غرانيت شاكا والإسباني هيكتور بيلرين عن المباراة للإصابة.

وسيكون بمقدور أرسنال التأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي، حتى لو خسر بفارق خمسة أهداف في المباراة التي تقام في بلجيكا.