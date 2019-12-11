غاتوزو مدرباً جديداً لنابولي خلفاً لأنشيلوتي

عين نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم جينارو غاتوزو، لاعب وسط إيطاليا السابق المشهور بشراسته داخل الملعب، مدربا جديدا اليوم الأربعاء في محاولة لإعادة الانضباط بالفريق الذي ضل فريقه بعد انطلاقة مبشرة للموسم.



وسيحل المدرب البالغ عمره 41 عاما بديلا لمواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب غاتوزو السابق، والذي أقيل الثلاثاء بعد ساعات من فوز نابولي 4-صفر على جنك في دوري أبطال أوروبا ليتأهل لدور 16 وقال نابولي عبر تويتر "مرحبا غاتوزو" مع نشر صورة للمدرب الجديد.

وجاءت إقالة أنشيلوتي بعد شهرين من التوتر في النادي الذي خاض تسع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.



وانتقد أنشيلوتي قرار أوريليو دي لورينتيس، مالك النادي، بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد. وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعبين عوقبوا بغرامات تتراوح بين ربع ونصف قيمة الرواتب الشهرية رغم رفض النادي التعليق على العقوبات المزعومة.

وخاض غاتوزو، الفائز بكأس العالم 2006 وقضى 13 موسما في اللعب مع ميلان والعديد منها تحت قيادة أنشيلوتي، تجربة واحدة فقط في التدريب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وتولى تدريب ميلان في نوفمبر 2017 وتركه في نهاية الموسم الماضي قبل عامين على نهاية عقده بعد احتلال المركز الخامس في الدوري ليفشل في التأهل لدوري الأبطال.



ودرب غاتوزو في السابق سيون السويسري وأوفي كريت اليوناني وبيزا في الدرجة الثالثة في إيطاليا وقاده للصعود لدرجة أعلى.