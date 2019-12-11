لامبارد: رحيل هازارد "خسارة".. وأرفض "الجنون" في الشتاء

قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن النادي سيحاول إيجاد لاعب يتمتع بمهارات تهديفية وإبداعية، ليعوض رحيل إيدين هازارد عن صفوف الفريق، إذ بات بإمكان النادي إبرام صفقات جديدة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أعلنت تقليص العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي (فيفا) بحق تشيلسي لانتهاكه القواعد الخاصة باللاعبين الناشئين الأجانب، إلى النصف، ليتمكن تشيلسي بذلك من إبرام صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي سيتيح ميزانية قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني أمام لامبارد، لكن لاعب خط الوسط السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي قال إن تعويض رحيل هازارد عن الفريق قد يستغرق بعض الوقت، وأضاف: أتمسك بالهدوء إزاء سوق الانتقالات المقبلة. فلا نتطلع إلى نشاط تجاري كبير للغاية في يناير، لا أعتقد أننا سنتحرك بشكل جنوني لمجرد أن العقوبة انتهت.

وحسم تشيلسي تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الآن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن رحيل هازارد، الذي انضم إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الماضي، أسفر عن فجوة في الفريق، يدرك لامبارد ضرورة التغلب عليها.

وقال فرانك: سأفحص وضع جميع المراكز بالفريق، ولكن كان واضحاً في الصيف أننا خسرنا إيدن هازارد، الذي كان يلعب دورا كبيرا في التسجيل وصناعة الأهداف الموسم الماضي وكذلك الموسم السابق.

وأضاف لامبارد: أعتقد أننا كفريق، توصلنا إلى الجوانب التي يمكننا التنافس بقوة من خلالها. وقد استعرضنا هذا في الدوري والآن في دوري الأبطال.