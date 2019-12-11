مورينيو يمنع لاعبي توتنهام من مشاهدة "فضيحة" بايرن

منع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لاعبيه من مشاهدة إعادة المباراة التي شهدت هزيمتهم 7-2 على أرضهم أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم قبل مواجهة الإياب بملعب بطل ألمانيا في وقت لاحق يوم الأربعاء.



وكان ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدرب خلال الهزيمة المدوية على يد بطل ألمانيا يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما شاهد مورينيو، الذي حل محل المدرب الأرجنتيني الشهر الماضي، فيديو المباراة وقال إنه لا يريد تذكير اللاعبين بها.



وقال مورينيو للصحافيين :أمنع أي صورة منها. شاهدتها بضع مرات أنا وجهازي الفني والمحللون لمحاولة دراسة كل التفاصيل فيها ولكن لن يرى الأولاد أي مشهد منها. على الإطلاق. هناك طريقة معينة نحاول أن نلعب بها كرة القدم ونحاول أن نطور مبادئ لعبنا ونركز تماما على أنفسنا.



وضمن الفريقان بالفعل العبور لأدوار خروج المغلوب وقال مورينيو، الذي ترك ديلي آلي وسيرج أورييه وهاري كين ويان فرتونغن في الديار، إنه قد يستفيد من المباراة في تقييم العديد من اللاعبين المهمشين.



وتابع :وصلت في منتصف الموسم دون الاستفادة من أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع في العمل ومعرفة اللاعبين ولذلك يجب أن نفعل كل شيء ونحن نمضي في الطريق. من المهم جدا بالنسبة لي أن يكون جميع اللاعبين قابلين للتعلم والانفتاح على الأفكار. أعتقد أنهم يحتاجون لي ووظيفتي هي مساعدتهم.