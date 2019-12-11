هزيمة "غير متوقعة" تنهي عاماً مميزاً لأياكس

قال إيريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام، إن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمثابة ضربة مريرة، مضيفاً أن فريقه أضاع فرصته في الوصول لأدوار خروج المهزوم.



وكان أياكس بحاجة للتعادل فقط في مباراته الأخيرة بالمجموعة الثامنة على أرضه ضد فالنسيا يوم الثلاثاء، لكنه خسر 1-صفر، وهي نتيجة جعلته يحتل المركز الثالث، وينتقل للعب في الدوري الأوروبي.



وقال تين هاغ: كنا بالفعل على مشارف التأهل منذ مباراتين (في إشارة لتعادله 4-4 مع تشيلسي في بداية نوفمبر)، عندما تقدم أياكس بثلاثة أهداف قبل أقل من 30 دقيقة على نهاية المباراة، هذا يجعل الأمر أكثر مرارة. كنا نستحق التأهل لكننا تركناه يفلت من أيدينا. علينا النظر لأنفسنا.



وكتب الخروج نهاية حزينة لعام رائع لأياكس في دوري الأبطال، بعد أن أطاح بيوفنتوس وريال مدريد في طريقه إلى الدور قبل النهائي الموسم الماضي، حيث خسر في الدقيقة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير، وهذا الموسم بعد أن شق طريقه خلال الأدوار التمهيدية، بدا أياكس في وضع جيد في مجموعته مع امتلاكه عشر نقاط قبل مباراة الثلاثاء.



وقال تين هاغ الذي قاد أياكس إلى الثنائية المحلية الموسم الماضي: استقبلنا هدفاً غير ضروري، وتعين علينا القتال لإدراك التعادل. تركنا الكرة لهم ليسجلوا وهذا لا يمكن أن يحدث في هذا المستوى.