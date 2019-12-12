أتلتيكو يهزم لوكوموتيف ويرافق يوفنتوس إلى الدور الثاني

أكمل اتلتيكو مدريد الإسباني عقد المتأهلين إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي 2 - صفر يوم الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بالمسابقة، والتي شهدت فوز يوفنتوس الإيطالي على باير ليفركوزن الألماني بذات النتيجة.

وفي المباراة الأولى، تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق البرتغالي جواو فيليكس من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي فيليبي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة حصول أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، لكن الإنجليزي كيران تريبير أهدرها بتسديدة تصدى لها حارس المرمى الروسي انطون كرشينكوف.

وفي المباراة الثانية، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 75، قبل أن يضيف الأرجنتيني غونزالو هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط، بفارق ست نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بالمجموعة، بينما سيلعب باير ليفركوزن الألماني في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، عقب احتلاله المركز الثالث برصيد ست نقاط.