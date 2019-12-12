جيسوس: أردت إطلاق النار على نفسي بسبب عدم تسجيل الأهداف

قال غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه وضع نفسه تحت ضغط شديد للعودة لهز الشباك ساهم ذلك في تجاوز المهاجم البرازيلي مئة هدف في مسيرته يوم الأربعاء.



وغاب الدولي البرازيلي عن هز الشباك لأكثر من 700 دقيقة خلال عشر مباريات بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين سواء مع ناديه أو منتخب بلاده وسط معاناة سيتي في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي وتراجعه للمركز الثالث.



ونقلت صحيفتا "تليغراف" و"إندبندنت" البريطانية عن جيسوس قوله: بصراحة الشهر الماضي لم أكن على ما يرام ولم أكن سعيدا. شاركت في تسع أو عشر مباريات ولم أسجل وأهدرت عدة فرص لذلك لم أكن سعيدا، لا يمكن أن أتحدث عن باقي اللاعبين بل عن نفسي فقط. لكن عندما لا أكون راضيا عن نفسي أريد أن أوجه المسدس إلى رأسي لأن الأمر يكون صعبا للغاية بالنسبة لي، عندما تسنح لي فرصة في بعض الأحيان أهدرها لأني أعتقد أني أضع ضغوطا كثيرة علي. دائما ما أفكر وأقول لنفسي يجب أن أسجل لأني ألعب لناد كبير وفي بطولات كبيرة ومع لاعبين كبار وهذا يمثل ضغطا شديدا.



ويأتي جيسوس كمهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أغويرو واعترف المهاجم البرازيلي بشعوره بالإحباط مطلع هذا الموسم عندما وضعه مدربه بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء واعتمد على أغويرو.



لكنه دخل التشكيلة الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة بعد إصابة أغويرو وعاد المهاجم البالغ عمره 22 عاما لهز الشباك، إذ سجل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات بينها ثلاثية في الفوز 4-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



وأضاف جيسوس: أنا في منافسة فردية مع سيرجيو. منافسة ودية. أتمنى عندما يعود يسجل أيضا. دائما أريده أن يساعد الفريق وباقي زملائه. عندما ألعب أنا يفعل هو الشيء ذاته، تعلمت منه الكثير لأنه سجل الكثير من الأهداف للنادي وطوال مسيرته لكني سعيدا بوصولي إلى 101 هدف في مسيرتي.