مورينيو يتمنى مواجهة بايرن ميونخ في مباراة "حقيقية"

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه سيستمتع بمواجهة أخرى ضد بايرن ميونيخ في مباراة "حقيقية" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من الخسارة 3-1 أمام بطل ألمانيا الأربعاء في ختام دور المجموعات.

وتفوق بايرن على تشكيلة معدلة لتوتنهام ليحقق العلامة الكاملة بستة انتصارات في المجموعة الثانية بفضل ثلاثية كومان وتوماس مولر وفيليب كوتينيو.

وغاب عن توتنهام، وصيف البطل في الموسم الماضي والذي كان ضمن التأهل لدور الستة عشر، الثنائي هاري كين وديلي آلي فيما شارك سون هيونغ-مين كبديل في مباراة بلا أهمية.

واختتم رايان سيسنون البالغ عمره 19 عاما مباراته الأولى في التشكيلة الأساسية في دوري الأبطال بتسجيل هدف توتنهام الوحيد.

وكان يمكن أن يخسر توتنهام بفارق أكبر لكن مورينيو نظر إلى الإيجابيات وقال إن احتمال مواجهة بايرن مرة أخرى في أدوار خروج المغلوب لا يقلقه.

وأضاف مورينيو الذي تلقى فريقه الهزيمة الثانية في ست مباريات تحت قيادته :هذا غير ممكن حتى دور الثمانية لكني أتمنى العودة هنا مرة أخرى من أجل مباراة حقيقية.

وأشار مورينيو إلى أن تغيير تشكيلته الأساسية سمح له بإلقاء الضوء على نقاط قوة فريقه لكنه لن يتحمس كثيرا تجاه تأثير سيسنون. وتابع: إنها الكفاءة التي نعلم أنه يملكها. يكون في أماكن خطيرة وهو فعال أمام المرمى لكن أمامه الكثير ليتطور. خسر بعض المواجهات الفردية وسيتعلم كيف يستخدم جسده. كان يلعب ضد أصحاب خبرة. أمامه الكثير ليطوره لكنه يملك الإمكانات.

وأضاف: مباراة جيدة لي لكني لا أريد الحديث عن استنتاجات. حصلت على بعض المعلومات المهمة. أقدم لكم مثالا جيدا فقد تعرفت على المدافع الأرجنتيني خوان فويث الذي قبل هذه المباراة لم يلعب أي دقيقة. تعرفت على الكثير خلال 90 دقيقة أكثر من أسبوعين أو ثلاثة من العمل بدون لعب.