الأرجنتيني لافيتزي يعتزل كرة القدم

أعلن إيزيكيل لافيتزي لاعب فريق نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين السابق يوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم.

وقال لافيتزي إنه سيحصل على بعض الوقت لدراسة مستقبله، بعد أن قرر اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 اعتزال كرة القدم، وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": مرت سنوات رائعة على تلك القصة، سنوات تعلمت خلالها، لحظات فريدة من نوعها، والعديد من الذكريات ستظل في قلبي إلى الأبد.

وأكد: ممتن لكل الأشخاص اللذين ظلوا بجانبي طوال هذه الرحلة، مع الكثير من الفرحة، أقول وداعا لأكثر جزء ممتع في حياتي. كنت سعيدا للغاية.

وبدأ لافيتزي مسيرته في 2003 مع فريق إستوديانتس الأرجنتيني وانتقل في نهاية الموسم إلى فريق سان لورينزو.

وانتقل لافيتزي إلى فريق نابولي في صيف 2007 وقضى خمسة أعوام معه، حيث شارك في 188 مباراة وسجل 48 هدفا، وفاز معه بكأس إيطاليا.

وانتقل لافيتيزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2012 وفاز بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي قبل أن يختتم مسيرته مع فريق هيبي فورتشن الصيني.

ولعب لافيتيزي 51 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني سجل خلالها 9 أهداف وكان جزء من الفريق الذي وصل لنهائي كأس العالم 2014.