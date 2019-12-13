تأهل أرسنال وخيتافي وبازل إلى الدور القادم في "الأوروبي"

حسم أرسنال الإنجليزي تأهله أخيرا إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تعادل بشق الأنفس 2 - 2 مع مضيفه ستاندر لييج البلجيكي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السادسة من المسابقة.

وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق صامويل باستيان في الدقيقة 47، قبل أن يضيف المغربي سليم أملاح الهدف الثاني في الدقيقة 69. وعاد أرسنال إلى المباراة بتسجيل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78، قبل أن يسجل بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 81. ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة، فيما رفع ستاندر لييج رصيده إلى ثماني نقاط .

وفي المجموعة ذاتها، تأهل إينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الدور ذاته رغم خسارته أمام ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي2 - 3. ولحق فرانكفورت بأرسنال في الدور المقبل، باحتلاله المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بينما تذيل فيتوريا غيماريش ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الخامسة لحق كلوج الروماني بفريق سيلتك الأسكتلندي إلى دور الـ32، بعدما فاز عليه 2 - صفر.= ورفع كلوج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف سيلتك المتصدر صاحب 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز رين الفرنسي على لاتسيو الإيطالي 2 - صفر، ليحرمه من اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. وأنهى رين دور المجموعات باحتلاله المركز الأخير بالمجموعة برصيد أربع نقاط، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ست نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، حسم لاسك لينز النمساوي صدارة المجموعة بفوزه على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 3 - صفر. ورفع لينز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل أيندهوفن الهولندي مع روزنبرج النرويجي 1 - 1. ورفع أيندهوفن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل روزنبرغ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وحقق أبويل نيقوسيا القبرصي فوزا شرفيا 1 - صفر على ضيفه إشبيلية الإسباني في المجموعة الأولى، التي شهدت تعادل ديديلانجي اللوكسمبورغي 1 - 1 مع مضيفه قرة باغ الأذربيجاني.

وكان إشبيلية وأبويل ضمنا التأهل لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، حيث تصدر الفريق الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه الفريق القبرصي، فيما احتل كارباكا المركز الثالث بخمس نقاط وتذيل ديديلانجي الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تغلب مالمو السويدي 1 - صفر على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي، فيما تعادل لوغانو السويسري 1 - 1 مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني. وبذلك، حجز مالمو وكوبنهاغن بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة لدور الـ32 في البطولة، حيث تصدر الفريق السويدي الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نظيره الدنماركي، فيما بقي دينامو كييف في المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع لوغانو في المؤخرة بثلاث نقاط.

واقتنص بازل السويسري وخيتافي الإسباني تذكرتي الصعود للدور المقبل عن المجموعة الثالثة. وفاز بازل 2 - صفر على ضيفه طرابزون سبور، في حين تغلب خيتافي على ضيفه كراسنودار الروسي 3 - صفر. وتصدر بازل الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما احتل خيتافي المركز الثاني بـ12 نقطة، وتواجد كراسنودار في المركز الثالث بتسع نقاط، وظل طرابزون سبور في المؤخرة بنقطة واحدة.