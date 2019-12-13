غوارديولا: لا يوجد بند يسمح لي بمغادرة مانشستر سيتي

المصدر: لندن - أ ف ب

نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي.

وجدد غوارديولا (48 عاما)،الذي انضم إلى رأس الجهاز الفني لسيتي عام 2016، عقده مع النادي حتى 2021، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن العقد تضمن بندا يسمح له بمغادرة ملعب الاتحاد قبل 12 شهرا من انتهائه.

إلا أن مدرب برشلونة الإسباني السابق كرر النفي الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء أمام مضيفه أرسنال في قمة المرحلة 17 من الدوري الممتاز بالقول :كلا، هذا ليس صحيحا. لقد تحدثت منذ أسابيع قليلة عن نواياي مع النادي.

وقد أثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا بعد ابتعاد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة في المركز الثالث، وخلف ليستر سيتي الثاني بست نقاط.

ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الاسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق :سننهي الموسم مع اللاعبين الذين بدأنا معهم، سننظر اللاعبين الجدد في الصيف.

وكشف غوارديولا إنه من المستبعد مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والمدافع جون ستونز في المباراة أمام "المدفعجية" على ملعب الإمارات بسبب معاناتهما من الإصابة، كما أن مشاركة الإسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.