فالفيردي: تركيزنا منصب على مباراة سوسيداد

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة يوم الجمعة، إن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه يوم السبت رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل.

ويملك النادي الكاتالوني، الذي يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، سجلا متواضعا خارج أرضه أمام سوسيداد صاحب المركز الرابع القادم من إقليم الباسك وهو ما يعول عليه فالفيردي في مساعده لاعبيه على التركيز في مباراة الغد بدلا من قمة ريال مدريد.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي "مباراة الغد ستكون صعبة حقا. إنها واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا. انتصرنا هناك في اخر موسمين لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عاما تلو الآخر. احتلال سوسيداد المركز الرابع وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين يزيد من صعوبة المباراة. في آخر زيارة لهم لملعبنا ضغطوا علينا بشدة وكان من الصعب علينا مواجهة هذا الضغط".

وأضاف "بالطبع أدرك أن مباراة القمة أمام ريال مدريد تستحوذ على الاهتمام لكن لن نفقد تركيزنا لأن النقاط الثلاث المتاحة أمام سوسيداد هي ذاتها أمام ريال مدريد. اللاعبون يركزون بشدة على المباراة المقبلة".

وأضاف فالفيردي أن المدافعين جوردي ألبا ونلسون سيميدو سيخضعان لاختبار في وقت لاحق للتأكد من جاهزيتهما بينما من المحتمل أن ينضم لاعب الوسط آرثر إلى المهاجم عثمان ديمبلي في قائمة المصابين الغائبين عن المباراة.

وقال المدرب الإسباني "ألبا وسيميدو عادا للتدريبات قبل المباراة الأخيرة لكنهما لم يحصلا على الضوء الأخضر من الفريق الطبي للمشاركة. أتمنى أن يتمكنا من الانضمام للتشكيلة. آرثر يعاني من مشكلة في الفخذ ولم يتدرب لذلك من المحتمل عدم مشاركته غدا".

وتراجع سوسيداد، الذي تصدر الدوري بداية الشهر الماضي، للمركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة وريال مدريد.