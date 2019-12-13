نجم فلامنغو: واجهت الهلال ويضم أسماء مميزة

وصف إيفرتون ريبيرو، نجم فلامنغو، الهلال بالفريق المميز والذي يضم نوعية جيدة من اللاعبين، ولفت إلى أن مدرب الفريق البرازيلي جورجي جيسوس يتحدث بشكل دائم عن الهلال.

وقال ريبيرو في مقابلة مع صحيفة " diariopiaui" البرازيلية، يوم الخميس: لقد لعبت سابقا ضد الهلال، لديه في صفوفه لاعبين سعوديين مميزين جدا ومن الأسماء الكبيرة، بالإضافة إلى الأجانب أيضا، ودائما ما يتحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن الفريق، وإذ ما تأهل الهلال، فسنكون أمام مباراة رائعة.

ويفتتح الهلال مشواره يوم السبت في كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي التونسي، والفائز في المباراة سيلاقي فلامنغو في نصف النهائي.

وأضاف: قبل الحديث عن مواجهة ليفربول في النهائي، نعلم تماما أننا أمام نصف نهائي صعب للغاية، كما أن المدرب جيسوس تحدث منذ فترة طويلة بأنه يجب علينا التفكير في نصف النهائي أولا، لأننا سنواجه فرقا جيدة سواء الهلال أو الترجي، ونعمل حاليا على دراسة الخصوم ومعرفة نقاط القوة، إلى جانب الجوانب الضعيفة حتى نلعب عليها.