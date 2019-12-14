البرازيل تتقدم لاستضافة مونديال السيدات في 2023

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مساء يوم الجمعة تقدمه رسميا بملف لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2023 يوم الخميس.

وفي وقت سابق كان الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم انسحب من سباق الترشح لتنظيم البطولة لأنه لم يعد ممكنا حاليا المواصلة في ملف مشترك مع كوريا الشمالية.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان إن عملية تقديم الملفات "شهدت اهتماما غير مسبوق من الاتحادات الأعضاء" بعدما تلقى ملفات من كولومبيا واليابان وملفا مشتركا من أستراليا ونيوزيلاند.

وسيقوم مفتشو فيفا بزيارة البلدان المرشحة في شهري يناير وفبراير القادمين ، وسيتم اختيار البلد المضيف في يونيو 2020.

وستكون بطولة كأس العالم للسيدات 2023 أول بطولة يشارك بها 32 منتخبا وذلك بعد النجاح الباهر لنسخة 2019 التي أقيمت بفرنسا.