بايرن يكتسح بريمن بهاتريك كوتينيو.. ودورتموند ينتصر

أحرز فيليب كوتينيو ثلاثية وأضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليفوز بايرن ميونخ 6-1 على ضيفه فيردر بريمن وينتفض حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بشكل رائع عقب هزيمته في مباراتين متتاليتين.

وقدم كوتينيو، الذي صنع هدفين، أداء رائعا في الوقت المناسب إذ كاد أن يتأخر بايرن، الذي يعاني للعثور على إيقاعه مع المدرب المؤقت هانز فليك، أكثر عن القمة، وأحرز اللاعب البرازيلي المعار من برشلونة هذا الموسم أول ثلاثية في الدوري مع بايرن.

واهتزت شباك بايرن عبر ميلوت راشيكا بعدما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص من بينها محاولات من ليفاندوفسكي وهو ما تكرر في الأسابيع الماضية.

لكن بايرن لم يعاقب على إهدار الفرص هذه المرة إذ أدرك كوتينيو التعادل في الدقيقة 45 وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولعب البرازيلي كوتينيو تمريرة ديفيد ألابا الرائعة من فوق حارس بريمن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 وسط سيطرة مطلقة لبايرن في الشوط الثاني.

وأضاف البولندي ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يضع توماس مولر اسمه في قائمة المسجلين ثم اختتم كوتينيو الثلاثية بتسديدة رائعة.

وتقدم بايرن، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ يوم الأحد.

وانتصر بروسيا دورتموند بسهولة 4-صفر على مستضيفه ماينتس ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويحافظ على المركز الثالث وله 29 نقطة.

وبعد أيام من تأهله إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منح القائد ماركو رويس التقدم لدورتموند بتسديدة قوية في الشوط الأول وضاعف جادون سانشو الفارق في الدقيقة 62 محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

وسدد اللاعب الإنجليزي في القائم بعدما جعل تورغان هازارد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 69 واختتم نيكو شولتس الرباعية بتسديدة منخفضة قبل ست دقائق من النهاية.