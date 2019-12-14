برشلونة يتعثر مجدداً بالتعادل مع سوسيداد

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد 2 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف عن طريق ميكيل أوريازبال من ضربة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 49 سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة، لكن سوسيداد تمكن من التعادل عن طريق ألكيساندر إيساك في الدقيقة 62.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة ريال مدريد (المركز الثاني برصيد 34 نقطة) أمام فالنسيا يوم الأحد، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.