ريبيري يغيب عن فيورنتينا 10 أسابيع

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن نجمه المخضرم فرانك ريبيري خضع لعملية جراحية في الكاحل وسيعود للمشاركة مع الفريق خلال نحو شهرين ونصف الشهر.

وكان الفرنسي ريبيري (36 عاماً) قد أصيب دون تدخل من أي لاعب، خلال المباراة التي خسرها فيورنتينا على ملعبه أمام ليتشي بهدف دون رد في 30 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي وخضع للعملية الجراحية في الكاحل في مستشفى في ألمانيا.

وكان ريبيري قد انضم إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر في أغسطس الماضي بعد 12 موسما قضاها ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، وقد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.