ليستر يتعثر بالتعادل.. وتشيلسي يخسر أمام بورنموث

تعثر ليستر سيتي في مشواره نحو المركز الأول في الدوري الإنجليزي بعد تعادله 1 - 1 مع نوريتش سيتي في الجولة 17، والتي شهدت خسارة تشيلسي صفر - 1 وفوز بيرنلي على نيوكاسل 1 - صفر، وشيفيلد يونايتد على 2 - صفر.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل دان غوسلينغ هدف الفوز لبورنموث في شباك تشيلسي في الدقيقة 84. ورفع بورنموث رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ملعب ووكرز، تقدم تيمو بوكي بهدف لنوريتش في الدقيقة 26 ثم رد ليستر بهدف عكسي سجله تيم كرول لاعب نوريتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.

وعلى ملعب تيرف مور، سجل كريس وود هدف الفوز لبيرنلي في شباك نيوكاسل في الدقيقة 56. الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب برامال لين، تقمص جـون فـليك دور البطولة وسجل هدفي الفوز لشيفيلد في شباك استون فيلا في الدقيقتين 50 و73 وأهدر جاك غريليش ضربة جزاء لأستون فيلا في الدقيقة 78. الفوز رفع رصيد شيفيلد إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد استون فيلا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.