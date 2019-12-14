مدافع تشابيكوينسي يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: بوغوتا - د ب أ

أعلن نيتو، مدافع فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، الناجي الوحيد من تحطم الطائرة في 2016 التي تسببت في وفاة أغلب زملائه، اعتزاله كرة القدم.

وقال المدافع البرازيلي لإذاعة غلوبو يوم الجمعة: جسدي لا يمكنه التحمل بعد الآن. الآلام أصبحت أقوى من المتعة.

وقال إنه لا يشعر بمشاكل في حياته اليومية، ولكنه تعرض لآلام شديدة في الركبة والظهر أثناء التدريب مع الفريق بشكل مكثف.

ويعد نيتو، 34 عاما، أحد الناجين الست من حادث الطائرة، والذي وقع عندما كانت الطائرة تقل الفريق لخوض المباراة النهائية لبطولة "كوبا سود أمريكانا" في ميديلين حيث تحطمت الطائرة بالقرب من المدينة الكولومبية في نوفمبر 2016.

و المتوفون البالغ عددهم 71 شخصا كان أغلبهم من لاعبي الفريق بالإضافة للمدربين والصحفيين.

كان نيتو قد عاد لممارسة كرة القدم بعدما خضع لفترة طويلة من إعادة التأهيل.