مورينيو يرفض منح هاري كين إجازة

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن المهاجم هاري كين لن يحصل على راحة في ظل الجدول المتكدس بالمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك مهاجم إنجلترا خلال الهزيمة 3-1 من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بمنتصف الأسبوع لكن مورينيو قال إن أهمية اللاعب البالغ عمره 26 عاما وقلة خبرة المهاجم الصاعد تروي باروت تجعل من المستحيل حصول كين على راحة إضافية.

ويحل توتنهام، صاحب المركز السادس، ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز الأحد قبل خوض مواجهات ضد تشيلسي وبرايتون أند هوف ألبيون ونوريتش سيتي هذا الشهر.



وأبلغ مورينيو الصحفيين: هل سأعطي كين راحة يوم 26 ديسمبر قبل يومين من مباراة؟ لا . لن أعطيه راحة. سنلعب مباريات ومباريات، مباراة بايرن كانت واحدة من ثلاث مباريات هامشية لكن عندما يكون من الضروري تحقيق نتيجة جيدة سيكون هاري كين رأس الحربة ثم تروي باروت.



وتابع: يبلغ باروت 17 عاما ولعب خمس دقائق فقط في الدوري الممتاز ويحتاج لوقت أطول للتطور أما هاري فهو ركيزة أساسية لدينا.



وخاض جيوفاني لو سيلسو، المنضم إلى توتنهام من ريال بيتيس هذا الموسم والمبتلى بالإصابات، مباراته الأولى كأساسي أمام بايرن لكنه لم يظهر في أفضل حالة وقال مورينيو إن لاعب الوسط الأرجنتيني سيحصل على مزيد من الفرص لكنه لن يبدأ أمام ولفرهامبتون.



وتابع: لا نملك تشكيلة كبيرة في العدد. سيبدأ أساسيا في وقت لاحق لأنه من المستحيل خوض كل المباريات بنفس اللاعبين.