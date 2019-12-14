نابولي يتعرض لخسارته الأولى مع غاتوزو أمام بارما

تلقى نابولي خسارة قاسية أمام ضيفه بارما 1 - 2 يوم السبت، في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد جينارو غاتوزو، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان غاتوزو تولى مهمة تدريب نابولي خلفًا لكارلو أنشيلوتي، الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجاري.

وتقدم بارما عن طريق ديان كولوسيفسيكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل نابولي عن طريق البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 64. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل الإيفواري جيرفينيو هدف الفوز لبارما.

وتجمد رصيد نابولي عند 21 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع بارما رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.