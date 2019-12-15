إِشبيلية يواصل التعثر ويخسر من فياريال بثنائية

واصل إشبيلية ابتعاده عن سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه فياريال يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز خيتافي 2 - صفر على ضيفه بلد الوليد، فيما تعادل سيلتا فيغو 2 - 2 مع ضيفه ريال مايوركا، وإسبانيول مع ضيفه ريال بيتيس بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد إشبيلية، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 31 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فياريال إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر راؤول ألبيول بالتسجيل لفياريال في الدقيقة 13، لكن منير الحدادي سجل هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 61. وأحرز كارل توكو إيكامبي هدف الفوز الثمين لفياريال، ليعيد الفريق إلى نغمة الانتصارات في المسابقة التي غابت عنه في مبارياته الست الأخيرة، ويحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويرجع آخر فوز لفياريال في المسابقة إلى 25 أكتوبر الماضي، حينما تغلب 4 - 1 على ديبورتيفو ألافيس.

وفاز خيتافي على ضيفه بلد الوليد 2 - صفر في وقت سابق. وسجل هدفي خيتافي مارك كوكورييا وأنجل لويس رودريغيز في الدقيقتين 36 و82. ورفع خيتافي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بلد الوليد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

واقتنص ريال مايوركا تعادلا مثيرا 2 - 2 من مضيفه سيلتا فيغو، ليتواصل الصراع بين الفريقين للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية. وظل ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة أمام سيلتا فيغو، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وبادر سيلتا فيغو بالتسجيل عبر لاعبه رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 20، لكن سالفا سيفيا أدرك التعادل لمايوركا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد ياغو أسباس التقدم لسيلتا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل أن تتضاعف معاناة مايوركا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو رايلو في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني. ورغم النقص العددي، أحرز مايوركا هدف التعادل الثمين في الدقيقة 83 عبر لاعبه الكرواتي أنتي بوديمير.