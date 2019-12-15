بعثة ليفربول تصل قطر استعداداً لمواجهة مونتيري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد، إلى الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وتستمر منافساتها حتى 21 من الشهر الجاري.

ويواجه ليفربول فريق مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب خليفة، في الدور قبل النهائي بمونديال الأندية.

واحتشدت جماهير غفيرة أمام مقر إقامة الريدز للترحيب بنجوم الفريق، رغم الأمطار الغزيرة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بتواجد الفريق في قطر، وتمنوا أن ينجح في التتويج باللقب وحصد كأس البطولة. وحصل اللاعبون على راحة سلبية، على أن يخوضوا المران الأول يوم الاثنين، على ملاعب جامعة قطر.

وتواجد مع الفريق 20 لاعبا بمن فيهم الهولندي فينالدوم، رغم تعرضه للإصابة في مباراة واتفورد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فيما استبعد الألماني يورغن كلوب مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين من السفر، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سالزبورغ في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة كلا من: أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك وجيورجينيو فاينالدوم وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو غوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا وأندي لونيرغان وشيردان شاكيري وأندي روبرتسون وديفوك أوريغي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ونيكو ويليامز.