كتيبة جيسوس أمام الهلال.. مخضرمون لمعوا في أوروبا وعادوا إلى البرازيل

اعتمد فلامنغو بطل البرازيل وكوبا ليبرتادوريس والذي يستعد لملاقاة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على مجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين خاضوا تجارب مختلفة في أوروبا، وبعضهم لم يحقق النجاح، قبل أن يصنعوا التاريخ مع النادي المنتمي إلى ولاية ريو دي جانيرو.

وحقق فلامنغو بطولة الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 1981 بعدما حقق رقماً قياسياً من النقاط في الدوري المحلي، وتغلب على ريفر بليت في المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر الحارس البرازيلي المخضرم دييغو ألفيس أحد الأسماء التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعدما قرر الأول العودة إلى بلاده قبل عامين عقب تجارب ناجحة في إسبانيا، أشهرها مع فالنسيا.



وقرر ألفيس (34 عاماً) العودة إلى بلاده في صيف 2017 عقب 6 سنوات قضاها مع فالنسيا وقبله ألميريا، واستطاع أن يكون الحارس الأكثر تصدياً لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني، إذ تصدى لـ23 ركلة جزاء أمام نجوم العالم أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأنطوان غريزمان.

ومع فلامنغو، خاض الحارس المخضرم 44 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي، وخرج منها بـ17 مباراة لم تهتز شباكه خلالها.

نجم مخضرم آخر يعتمد عليه جيسوس في الجانب الأيسر من الدفاع وهو فيليبي لويس الذي كان جزءاً من تاريخ نجاح أتلتيكو مدريد تحت إشراف دييغو سيميوني، وواصل النجاح مع فلامنغو بعد قدوم المدرب البرتغالي.



ومر المدافع البرازيلي ذي الشعر الطويل بعدة تجارب احترافية في أوروبا منها أياكس أمستردام الهولندي، وشبّان ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونا، ووصل بعدها إلى أتلتيكو مدريد عام 2010، قبل أن ينتقل منه إلى تشيلسي عام 2014 وعاد مجدداً إلى أتلتيكو حتى رحيله الصيف الفائت.

وعلى الجهة اليمني، يلعب البرازيلي رافينيا (34 عاماً) الذي خاض تجارب مع شالكه الألماني وجنوى الإيطالي، قبل أن يستمر 8 سنوات مع بايرن ميونخ الذي حقق معه لقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا أكثر من مرة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2013.



ومع فلامنغو لعب رافينيا 23 مباراة بين الدوري وكوبا ليبرتادوريس، صنع خلالها 7 أهداف أحدها أمام إيميلك الإكوادوري في مباراة ثمن النهائي.

ويظهر في قلبي الدفاع الثنائي رودريغو كايو الذي انتقل إلى فلامنغو قادماً من ساوباولو مطلع العام الجاري، ومع فريق جيسوس أحرز 3 أهداف في الدوري وكوبا ليبرتادوريس، أما شريكه الآخر فهو الإسباني بابلو ماري الذي لعب في مانشستر سيتي الإنجليزي وجيرونا الإسباني وديبورتيفو لا كورونا، بالإضافة إلى بريدا الهولندي، قبل الوصول إلى فلامنغو، ومع الأخير سجل ذات العدد من الأهداف الذي أحرزه زميله كايو.



ويظهر في خط الوسط اللاعب البرازيلي جيريسون (22 عاماً) الذي تنافس عليه برشلونة وروما الإيطالي في فترة سابقة، بعدما عجز عن إثبات نفسه مع فريق العاصمة الإيطالية الذي أعاره إلى فيورنتينا قبل أن يبيع عقده إلى فلامنغو الصيف الماضي ولعب متوسط الميدان 34 مباراة مع فلامنغو سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

ولم يلعب لاعب الوسط الآخر ويليام آراو (27 عاماً) خارج بلاده، إذ لعب في صفوف كورنثيانز وتشابكوينسي وبوتافوغو وأتلتيكو غويانيس في الدرجة الثانية، لكنه يعتبر من أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في فريقه إذ صنع 7 أهداف في بطولتي الدوري وكوبا ليبرتادوريس.

ويعتبر برونو هينريكي أحد أكبر الهدافين في فلامنغو، إذ أحرز 26 هدفاً مع الفريق الموسم الماضي، وصنع 9 أهداف، رغم أنه لم يستطع النجاح في أوروبا، إذ رحل في يناير 2016 إلى فولفسبورغ الألماني لكنه لم يستمر إلا عاماً واحداً وبعدها باع عقده إلى سانتوس، وانتقل مطلع العام الجاري إلى فلامنغو.



وبدأ زميله جورجيان دي أراساكيتا (25 عاماً) مشواره في دينفسور الأورغوياني، وانتقل إلى كروزيرو في 2015 قبل أن يحصل فلامنغو على خدماته يناير الماضي، ومع الفريق الأحمر سجل 14 هدفاً وصنع 17 خلال 34 مباراة لعبها في الدوري وكوبا ليبرتادوريس.

ويعتمد جيسوس على صانع اللعب إيفرتون ريبيرو (30 عاماً) الذي حضر إلى الفريق قبل عامين قادماً من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وسجل مع فلامنغو 5 أهداف وصنع 10 في 44 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات.



ولم يحقق غابرييل باربوسا "غابي غول" بطل مباراة ريفر بليت النجاح في أوروبا بخلاف زميله غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، إذ عجز عن تثبيت أقدامه في تشكيلة إنتر ميلان الإيطالي الذي انتقل إليه في 2016، ورحل معاراً إلى بنفيكا البرتغالي لكنه لم يقنع روي فيتوريا مدرب الفريق حينها، وتمت إعارته إلى سانتوس الذي أعاده إلى إنتر، قبل أن تتم إعارته مجدداً إلى فلامنغو شهر يناير الماضي.



وانفجر "غابي غول" مع فلامنغو، إذ هز الشباك 34 مرة في 41 مباراة لعبها مع الفريق كما قدم 11 تمريرة حاسمة، وسجل هدفي الفوز على ريفر بليت ليتوج فريقه بلقب البطولة.

ويدخل المخضرم دييغو (34 عاماً) كبديل في بعض المباريات، وهو الذي يملك تجربة كبيرة في أوروبا بعدما سبق له اللعب مع بورتو البرتغالي وفيردر بريمن وفولفسبورغ في ألمانيا، وزامل فيليبي لويس في أتلتيكو مدريد عام 2014، كما شارك مع يوفنتوس الإيطالي وأخيراً فناربخشة التركي قبل الانتقال إلى فلامنغو في 2016.

