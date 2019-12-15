فيرتونخن يمنح مورينيو فوزه الرابع مع توتنهام

أحرز لوكاس مورا هدفا رائعا وأضاف المدافع يان فيرتونخن هدفا قرب النهاية ليفوز توتنهام هوتسبير بصعوبة 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبدأ توتنهام بشكل مثالي وسجل في الدقيقة الثامنة عندما راوغ مورا عدة مدافعين قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس روي باتريسيو.

وارتقى فيرتونخن، الذي واجه صعوبات في ظل هجوم مكثف من أصحاب الأرض، لكرة عرضية في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع ووضعها برأسه في المرمى ليضمن فوز الفريق الزائر.

وكان ولفرهامبتون أدرك التعادل في الدقيقة 67 عن طريق آداما تراوري الذي أحرز هدفه الرابع هذا الموسم. وقبل ذلك كان بوسع توتنهام أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 37 لكن إيريك داير أهدر فرصة خطيرة من مدى قريب.

وبات رصيد توتنهام 26 نقطة من 17 مباراة وارتقى إلى المركز الخامس وبفارق نقطتين عن ولفرهامبتون ثامن الترتيب. وهذا الفوز الرابع لتوتنهام في خمس مباريات بالدوري بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي كما أنهى سلسلة من 11 مباراة متتالية دون هزيمة لفريق ولفرهامبتون في المسابقة.