كلوب يعارض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

عارض الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فكرة تغيير نمط البطولة القارية الأهم.



واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء إصلاح شامل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال تحويله إلى بطولة تضم 32 فريقاً.



وأكد كلوب أن فكرة زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا لا فائدة منها. وأضاف: أرى أن بعض أندية القمة ترغب في مباريات أكثر بدوري الأبطال، أنا لست معنياً بذلك، إنه مجرد هراء.



ويرى كلوب أن الأندية الأوروبية لديها بالفعل روزنامة مزدحمة بالمباريات وأنه ليس من المنطقي إنهاك الأندية بمزيد من الارتباطات، ووجه حديثه للمسؤولين قائلاً: هل تحبون رؤيتنا نعاني، لا أحد يهتم، لكننا سنقوم بما علينا فعله وسنظل نتحلى بالإيجابية.