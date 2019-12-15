ليفاندوفسكي.. ثالث هدافي الدوري الألماني عبر التاريخ

المصدر: برلين - د ب أ

سجل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هدفين خلال الفوز الساحق لفريقه بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن 6-1 ليقتسم المركز الثالث مع يوب هاينكس المدرب السابق لبايرن برصيد 220 هدفا لكل منهما في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هاينكس أهدافه من خلال تواجده في ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ وهانوفر، فيما احترف ليفاندوفسكي في البوندسليغا عام 2010 من بوابة بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى بايرن في 2014.

ويتصدر جيرد مولر اسطورة بايرن ميونخ، قائمة الهدافين التاريخيين للبوندسليغا برصيد 365 هدفا ويحل كلاوس فيشر في المركز الثاني بتسجيله 268 هدفا مع أندية شالكه وكولون وميونخ 1860 وبوخوم.