أرتيتا المرشح الأول لتدريب أرسنال الإنجليزي

أصبح الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدرب المساعد بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، المرشح الأول لتدريب فريقه السابق أرسنال، وذلك بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وذكرت "سكاي" أن إدارة أرسنال تسعى إلى تعيين مدير فني جديد للفريق، قبل فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل، وأن أرتيتا هو المرشح الأول لشغل المنصب الذي كان يشغله مواطنه يوناي إيمري قبل إقالته في نوفمبر الماضي.

وتلقى الفريق هزيمة قاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر - 3 ، أمس الأحد، وأصبح من الواضح أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جديدة، لوقف نزيف النقاط الذي ربما يحرم الفريق من أن يشغل أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

وأضافت "سكاي" أن مسؤولي الفريق يبحثون عن مدير فني جديد يعرف الفريق جيداً، ويعرف الدوري الإنجليزي ليباشر مهامه بشكل فعلي فور توليه المهمة.

وكان أرتيتا، الذي لعب لأرسنال خمس سنوات، أحد المرشحين لتولي تدريب الفريق صيف عام 2018، قبل أن يقرر النادي تعيين يوناي إيمري.