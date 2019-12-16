مواجهة لاهبة بين لايبزيغ ودورتموند في الدوري الألماني

مع انطلاق المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، يحل لايبزيغ ضيفًا على بوروسيا دورتموند الثلاثاء في قمة مباريات المرحلة، بثقة ومعنويات كبيرة بعد عودته إلى قمة ترتيب المسابقة.



وبالنسبة لتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، فإن المباراة أمام دورتموند، صاحب المركز الثالث، يمكنها تحديد إذا ما كان الفريق مستعد للفوز باللقب في الموسم الرابع فقط لهم في الدوري الممتاز.

وقال فيرنر الذي سجل 16 هدفًا في مسابقة الدوري: ستكون مباراة مثيرة... هناك الكثير من الأمور على المحك... وستحدد ملامح ما تبقى من الموسم.

أما جوليان ناغيلسمان، المدير الفني للفريق، فيرى أن فريقه يمكنه اكتساب ميزة الابتعاد بفارق النقاط، في حالة الفوز على دورتموند وباقي المنافسين.

وخلال الموسم الجاري الذي يشهد معاناة الفرق الكبرى ومرورها بحالة من تذبذب المستوى، تصدر لايبزيغ جدول الترتيب ثلاث مراحل متتالية في سبتمبر الماضي، قبل أن يفشل في الفوز خلال أربع مباريات.

لكن الفريق عاد مجددًا إلى مستواه المعهود، ويتجه إلى دورتموند بعد ستة انتصارات متتالية، سجل فيها 25 هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

ويتصدر لايبزيغ الترتيب بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ، وبفارق أربع نقاط عن دورتموند الذي عاد إلى مستواه الطبيعي بعد معاناته من أوقات صعبة الموسم الجاري، بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.



وطالب ماركو ريوس، قائد الفريق، زملاءه بأن يكونوا في أفضل حالاتهم في المباريات التي تجمع فريقهم بفرق تلعب بأسلوب مماثل من الهجمات السريعة والضغط الشديد.

واستعاد دورتموند استقراره بتغيير طريقة لعب الفريق من 4 - 3 -3 إلى 3 - 4 -3 ، مع وجود لاعبين سيكون عليهم إقناع المدرب لوسيان فافر بإمكانياتهم من أجل التغيير.

وفاز دورتموند ذهابًا وإيابًا على لايبزيغ الموسم الماضي، لكن يبدو أن لايبزيغ اتخذ خطوة أخرى إلى الأمام منذ وصول ناغيلسمان إلى الفريق هذا الصيف.

ويوجد سبب آخر وراء تألق دورتموند الموسم الحالي، وهو أن بايرن ميونخ، حامل اللقب سبع مرات متتالية، يعيش فترة من تذبذب الأداء ولا يستطيع السيطرة على الأمور مثلما كان الحال في الماضي.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس بفارق ست نقاط عن القمة، وسيكون على موعد مع مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام فرايبورغ، صاحب المركز السادس، والذي قدم أداءً فاق التوقعات.

واستعاد الفريق البافاري الثقة بعد الفوز الكاسح على فيردر بريمن المتواضع 6 - 1 ، عقب هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن ومونشنغلادباخ.