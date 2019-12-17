بندتنر يرحل عن صفوف كوبنهاغن الدنماركي

أعلن نادي كوبنهاغن الدنماركي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المهاجم الدولي الدنماركي السابق نيكلاس بندتنر سيرحل عن صفوف الفريق نهاية الشهر الجاري.

وكان كوبنهاغن تعاقد مع بندتنر حتى نهاية العام الجاري، في صفقة انتقال حر أبرمها اللاعب في سبتمبر قادما من نادي روزنبيرغ النرويجي، وشارك في تسع مباريات مع كوبنهاغن سجل خلالها هدفا واحدا.



وقال ستوله سولباكن، المدير الفني لكوبنهاغن، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: من خلال خبرته كلاعب ومن خلال شخصيته، كان نموذجا بالنسبة لنا ودائما ما كان يقدم المساعدة للفريق وللاعبين الشبان، ربما استشعر نهاية المشوار لبعض الوقت، لكنه تعامل مع الأمر باحترافية عالية.



وقال بندتنر (31 عاماً) إنه كان "فخورا" بالفترة التي قضاها مع الفريق"، مضيفا في بيان نشره النادي: بالطبع كنت اتمنى اللعب لوقت أطول وربما كنت اتمنى عقدا لمدة أطول ، ولكنني احترم قرار ستوله تماما، ولا أشعر بالندم على الإطلاق إزاء الوقت الذي قضيته هنا.



وسبق لبندتنر اللعب لأرسنال الذي أعاره إلى برمنجهام وسندرلاند ويوفنتوس، كما لعب لفولفسبورغ ونوتنغهام، قبل أن ينتقل في مارس 2017 إلى روزنبيرغ الذي توج معه مرتين بلقب الدوري النرويجي.



وشارك بندتنر في 81 مباراة دولية مع المنتخب الدنماركي سجل خلالها 30 هدفا، وكان أول تلك المباريات في عام 2006 عندما كان عمره 18 عاما.