غوارديولا يعترف بوجود مفاوضات بين أرسنال ومساعده أرتيتا

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، أن مساعده ميكيل أرتيتا دخل في مفاوضات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لنادي أرسنال.



وأظهرت صور نشرت يوم الاثنين مسؤولين من أرسنال في طريقهم للخروج من منزل أرتيتا، وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: نعم أنا على علم بذلك، لقد دخل في محادثات مع أرسنال ولا أعرف ما الذي سيحدث، إنه ناضج، ويدرك تماما ما عليه فعله، إنه شخص مذهل ومدرب جيد، لديه أخلاقيات العمل، ولهذا فهو معنا".



من جانبها ،ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة أرسنال تسعى إلى تعيين مدير فني جديد للفريق، قبل فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل، وأن أرتيتا هو المرشح الأول لشغل المنصب الذي كان يشغله مواطنه أوناي إيمري قبل إقالته في نوفمبر الماضي.



وتلقى الفريق هزيمة قاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر - 3 يوم الأحد، وأصبح من الواضح أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جديدة، لوقف نزيف النقاط الذي ربما يحرم الفريق من أن يشغل أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.



وأضافت "سكاي سبورتس" أن مسؤولي الفريق يبحثون عن مدير فني جديد يعرف الفريق جيدًا، ويعرف الدوري الإنجليزي ليباشر مهامه بشكل فعلي فور توليه المهمة.

وكان أرتيتا، الذي لعب لأرسنال خمس سنوات، أحد المرشحين لتولي تدريب الفريق صيف عام 2018 ، قبل أن يقرر النادي تعيين يوناي إيمري.