"الكلاسيكو".. صراع الصدارة والتوتر السياسي في كاتالونيا

ربما يكون الصراع في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر شراسة الموسم الحالي من أي وقت مضى، وقد تكون مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو"يوم الأربعاء حاسمة في هذا الاتجاه. والمباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.



ومع انتهاء المرحلة السابعة عشر من المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما تلعب المباراة، وهي الكلاسيكو الأول في إسبانيا الموسم الجاري، دورا كبيرا في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

|

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر الماضي، لكن تقرر تأجيلها نظرا للمخاوف من توتر الحالة الأمنية في كتالونيا، عقب صدور أحكام بالسجن على خلفية تنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017، على استقلال الإقليم.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى الفريقين متقاربا إلى حد كبير فقد وجد ريال مدريد في لاعب خط الوسط الأوروغوياني فريديكو فالفيردي، عنصر الدعم المثالي للبرازيلي كاسيميرو وصانع الألعاب الألماني توني كروس.



وعاد لاعب خط الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش أخيرا إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة، وقد حقق التوازن في خط الوسط الذي يشهد أيضا تألق فرنكي دي يونغ، المنضم إلى الفريق قادما من أياكس الهولندي.



ويفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا في الهجوم، إذ يغيب إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة كما يغيب عثمان ديمبلي عن برشلونة. ويرجح أن تكون فترة غياب هازارد عن الملاعب أطول من الفترة التي سيغيبها ديمبلي.



وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالنجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسي. وسيكون تعويض غياب هازارد مهمة أكثر صعوبة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حيث سيكون عليه اختيار غاريث بيل أو المهاجم البرازيلي رودريغو، للعب إلى جانب كريم بنزيمة.



وقال غريزمان قبل أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالنسبة له: إنه حلم بالنسبة لي. تابعت هذه المواجهة عدة مرات عبر التلفاز، إنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة، واتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لاترك بصمة جيدة.



كذلك يعيش مواطنه بنزيمة فترة تألق مع ريال مدريد، وقد صرح بالقول: أريد التتويج بلقب الدوري، وسأكون سعيدا إذا ساعدت زملائي في تحقيق ذلك. اللعب في كامب نو صعب دائما. تعد هذه المباراة دائما الأكثر أهمية خلال الموسم واتمنى أن نفوز بها.



وبدا على الفريقين حالة الاستعداد للكلاسيكو، خلال مباراتيهما مطلع هذا الأسبوع، فقد أراح ريال مدريد لاعب خط الوسط الأساسي كاسيميرو في المباراة التي انتهت بالتعادل مع فالنسيا 1- 1 يوم الأحد.



وسيتعرض كاسيميرو للإيقاف عند حصوله على إنذار آخر، وهو ما دفع زيدان لعدم المجازفة بإشراكه أمام فالنسيا، لضمان مشاركته في الكلاسيكو، وذلك رغم أن زيدان صرح قبل مواجهة فالنسيا بالقول: لو فكرت بشأن مواجهة برشلونة بدلا من مواجهة فالنسيا الآن، سيكون هذا خطأ.



وكان تيبو كورتو حارس مرمى ريال مدريد أدى دورا بطوليا وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة التي كادت تقلب موازين المباراة لصالح فالنسيا، وخاصة في الشوط الثاني.



وعلى الجانب الآخر، خاض برشلونة مباراته أمام ريال سوسيداد بتشكيلته الأساسية لكنه تعادل 2- 2، وغاب ميسي عن مستواه المعهود لكنه لعب دورا بارزا في الشوط الثاني. ويتطلع برشلونة وجماهيره إلى صحوة من النجم الأرجنتيني في مباراة الكلاسيكو.