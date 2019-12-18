غوارديولا ينتظر قراراً سريعاً من أرتيتا بخصوص أرسنال

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه ينتظر "قراراً سريعاً" بخصوص مستقبل مساعده ميكل أرتيتا، وأكد أن مواطنه الإسباني يجري مفاوضات بالفعل لتولي تدريب أرسنال.

وقال غوارديولا إن أرتيتا سيكون ضمن فريقه التدريبي أمام أكسفورد يونايتد في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء، لكن يبدو أنه بات مجهزاً لإمكانية فقدان مساعده الأول.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن غوارديولا قوله: أعتقد أن القرار سيصدر سريعاً.

ويبدو أرتيتا قائد أرسنال السابق المرشح الأبرز لخلافة أوناي إيمري في تدريب أرسنال بعدما نشرت تقارير صحافية صوراً لفيناي فينكاتيشام الرئيس التنفيذي لأرسنال خارج منزل المدرب البالغ عمره 37 عاماً في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقال غوارديولا في وقت سابق: سيكون ميكل مع الفريق في أكسفورد غداً. كان ضمه قراراً ذكياً من جانبنا فوَّت الفرصة على الأندية الأخرى. إنه شخص بارع ومدرب جيد ويتمتع بأخلاقيات المهنة. لهذا السبب بلغ المكانة التي وصل إليها. يتفاوض مع أرسنال لذا لا أدري ما سيحدث، إنه جزء من مجموعتنا الآن. عندما يكون هناك أنباء سأعرف وستعرفون أنتم أيضا. الآن هو هنا وسيسافر معنا. شارك في تدريبات اليوم وهذا كل شيء.

وشارك أرتيتا في 149 مباراة مع أرسنال قبل أن ينضم للجهاز الفني في سيتي في 2016.

وأمضى أرتيتا فترة ناجحة كمساعد لغوارديولا في سيتي، وساعد النادي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.