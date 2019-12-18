كوتينيو يرتدي قمصان "الأطفال" مع بايرن ميونخ

يرتدي فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، قمصانا مقلدة للأطفال مع النادي الألماني بدلا من قميص "أديداس" الأصلي الذي لا يلائم النجم البرازيلي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها يوم الأربعاء: لم يتمكن كوتينيو من ارتداء قميص النادي الأصلي "الأحمر" في المباريات، والذي يرتديه نجوم الفريق الأول، وذلك لأنه لا يناسبه بسبب صغر حجمه.

وتزود شركة أديداس فريق بايرن ميونيخ بالقمصان "الأصيلة"، وتتميز بأنها أخف وزنًا وتجف بشكل أسرع من الزي العادي، لكن محبي النادي لاحظوا أن كوتينيو كان يرتدي قميصا مختلفا عن زملائه مؤخرا.

وأضاف التقرير: وتعهدت أديداس بصناعة أطقم تناسبه في بداية النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويقضي كوتينيو فترة إعارة مع بايرن ميونخ قادما من برشلونة، وسجل سبعة أهداف مع الفريق البافاري بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة في جميع المسابقات.