ليفربول بصدد التعاقد مع لاعب ياباني من سالزبورغ

ذكر تقرير إخباري يوم الأربعاء أن الياباني تاكومي مينامينو لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي لكرة القدم بصدد الخضوع اليوم للفحص الطبي في ليفربول، تمهيداً لانضمامه في يناير المقبل إلى الفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول بدأ المفاوضات للتعاقد مع مينامينو (24 عاما) منذ أيام، ومن المتوقع أن ينضم للفريق في أول يناير، علماً أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 25ر7 مليون جنيه إسترليني.

وقدم لاعب خط الوسط المهاجم مينامينو عروضا قوية خلال مباراتي ليفربول أمام ريد بول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد سجل في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.

وقال كريستوف فروند مدير الكرة في ريد بول سالزبورغ إن اهتمام ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بلاعبين في الفريق النمساوي، يعد أمرا يدعو للفخر.

وسجل مينامينو سبعة أهداف لسالزبورغ في كل المسابقات خلال الموسم الجاري، وقد تحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي بعد أن أحرز المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال.

وكان ليفربول قد أكد أن الصفقة المحتملة لا تأتي بهدف تجاري وإنما تعتمد فقط على قدرات اللاعب، وما يمكن أن يقدمه للفريق الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن مينامينو كان قد انضم إلى ريد بول سالزبورغ في عام 2015 قادما من سيريزو أوساكا الياباني، في صفقة قيمتها أقل من مليون جنيه إسترليني.