إيقاف 10 أشخاص وإصابة أكثر من 60 في احتجاجات الكلاسيكو

أعلنت الشرطة الخميس عن إيقاف عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 في اشتباكات بين الانفصاليين الكاتالونيين وعناصرها خارج ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء، حيث كان برشلونة يواجه ضيفه وغريمه ريال مدريد في "كلاسيكو" الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقام محتجون ملثمون بإشعال النار في حاويات النفايات وألقوا الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة الذين ردوا بالرصاص المطاطي والهراوات في شارع بالقرب من الملعب.

وأقيمت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الملعب، لكن اللقاء نفسه لم يشهد أي اضطرابات داخل ملعب "كامب نو"، على رغم بعض التوتر خارجه وحصول اشكالات، بين محتجين وأفراد من الشرطة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي في 26 أكتوبر الفائت، لكنها أرجئت بسبب أعمال العنف والتظاهرات في إقليم كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وشل المتظاهرون حركة المرور خارج الملعب بعدما حثتهم منظمة "تسونامي الديمقراطية" المؤيدة لانفصال الإقليم، على التجمع في أربع نقاط محددة حوله قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، ما أثار مخاوف من احتمال عدم التمكن من إقامة المباراة المرتقبة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا إن الشرطة أوقفت 10 أشخاص بسبب مواجهة السلطة والتسبب في اضطراب عام، فيما قالت خدمات الطوارئ أنها عالجت 64 شخصا من إصابات طفيفة، بينهم 39 شرطيا.

لكن المتحدث باسم الشرطة قال إن ما مجموعه 56 عنصرا أصيبوا، بينهم اثنان يعانيان من كسر في العظام.