دورتموند يفقد رويس أمام هوفنهايم ويترقب وضع سانشو

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود قائد الفريق، ماركو رويس، في المباراة المقررة أمام مضيفه هوفنهايم، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا)، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جادون سانشو.

وقال لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، اليوم الخميس، إن رويس تعرض لتمزق في العضلات وسيغيب بالتأكيد عن المباراة، وهي الأخيرة للفريق قبل بدء الأجازة الشتوية للبوندسليغا.

ويترقب فافر حالة سانشو (19 عاماً) الذي كان قد خرج في تبديل اضطراري في الدقيقة 71 من المباراة التي انتهت بالتعادل مع لايبزغ 3 - 3 أمس الأول الثلاثاء، بسبب شد عضلي.

وقال فافر :أتمنى أن يتمكن من المشاركة، ولكن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لحسم هذا الأمر.