كأس الرابطة الإنجليزية: تأهل قطبا مانشستر وليستر سيتي للمربع الذهبي

واصل مانشستر سيتي حملته للاحتفاظ بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تغلبه 3 - 1 على مضيفه أوكسفورد يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر جواو كانسيلو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، لكن مات تايلور أدرك التعادل لأكسفورد يونايتد في الدقيقة 46. ولم يهنأ أكسفورد بتعادله كثيرا، بعدما أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 50، قبل أن يعود نفس اللاعب لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 70.

من جانبه، لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين للدور قبل النهائي، عقب فوزه السهل 3 - صفر على كولشيستر، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة. وعجز يونايتد عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يفتتح ماركوس راشفورد التسجيل للفريق الأحمر في الدقيقة 51. وجاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ريان جاكسون لاعب الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأكمل ليستر سيتي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، بفوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على مضيفه إيفرتون. ولجأ الفريقان لركلات الترجيح عقب تعادلهما 2 - 2 في الوقت الأصلي، لتبتسم الركلات في النهاية لليستر، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة. وكان أستون فيلا أول المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة، بعد فوزه الكبير 5 - صفر على ليفربول، الذي خاض اللقاء بلاعبيه الشباب، يوم الثلاثاء في دور الثمانية.