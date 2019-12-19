مونشنغلادباخ يواصل مطاردة لايبزيغ على صدارة الدوري الألماني

واصل بوروسيا مونشنغلادباخ مزاحمته فريق لايبزيغ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على ضيفه بادربورن 2 - صفر، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز بايرن ميونخ على فرايبورغ 2 - 1، وفولفسبورغ مع شالكه 1 - 1 وفوز كولون على إينتراخت فرانكفورت 3 - 2، وهيرتا برلين على باير ليفركوزن 1 - صفر.

وسجل الساني بليه الهدف الأول لمونشنغلادباخ في الدقيقة 46 ، قبل أن يضيف لارس ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة 67. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بادربورن عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر (الأخير).

وفي مباراة أخرى فاز بايرن ميونخ على مضيفه فرايبورغ 2 - 1. وتقدم بايرن عن طريق البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 16، ليسجل هدفه رقم 221 في بطولة الدوري الألماني، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة. وفي الدقيقة 58 سجل فينسنزو جريفو هدف التعادل لفرايبورغ، قبل أن يسجل اللاعب الشاب جوشوا سيرزكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 25 نقطة في المركز السادس.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه شالكه 1 - 1. وتقدم شالكه عن طريق أوزان كاباك في الدقيقة 51، قبل أن يسجل كيفين مبابو هدف التعادل في الدقيقة 82. ورفع شالكه رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز كولون على مضيفه إينتراخت فرانكفورت 4 - 2. وتقدم فرانكفورت عن طريق مارتن هينترغير في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز زميله جونزالو باسيينسيا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 44 سجل يوناس هيكتور هدف تقليص الفارق لكولون، قبل أن يسجل سبستيان بروناو الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم سجل زميله دومينك دريكسر الهدف الثالث في الدقيقة 81 ، قبل أن يختتم إسماعيل جاكوبس رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط الثاني. ورفع كولون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان باير ليفركوزن تعرض للخسارة صفر - 1 ، أمام ضيفه هيرتا برلين. وسجل كريم ركيك هدف المباراة الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 64. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 25 نقطة في المركز السابع.