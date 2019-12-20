إنزاغي: مواجهتنا مع يوفنتوس في الرياض "مختلفة"

أكد سيموني إنزاغي، مدرب لاتسيو، أن إقامة السوبر الإيطالي في السعودية أمر جيد لكرة القدم الإيطالية، وكشف أنه تابع عدة مباريات للدوري السعودي في أوقات سابقة ووصف المنافسة بالقوية.

وقال في مقابلة مع "العربية" يوم الجمعة: هذه أول بطولة لهذا الموسم وستلعب هنا في الرياض، اللقاء سيكون مهما خاصة إنه أمام فريق قوي مثل يوفنتوس، ويجب علينا أن نلعب ونقاتل من أجل كل الفرص الممكنة والمتاحة أمامنا.

وعن معرفته بكرة القدم السعودية، ذكر: الصيف الماضي في معسكر ألمانيا واجهنا فريقا اسمه الشباب مع المدرب الأرجنتيني الميرون، لعبنا ضدهم وديا، شخصيا تابعت الدوري السعودي وأعرف أن مبارياته قوية ومثيرة وتتميز بقوتها الفنية وفيه لاعبون جيدون.

وأضاف: نحن سعداء بالوجود في السعودية وأن نلعب في الرياض بطولة مهمة مثل هذه وهو أمر جميل أيضا للكرة الإيطالية، وأنا شخصيا أعتقد أن تواجد الكرة الإيطالية هنا مهم جدا.

وحول الأسلوب الذي سيعتمد عليه أمام يوفنتوس، أوضح: سنعمل على إيقاف رونالدو وديبالا، هما ثنائي قوي ولكن الفريق يعمل بشكل جيد ولقد تدربنا بشكل جماعي وسنعمل على الحد من خطورة نجومهم ولكننا أيضا نملك لاعبين مميزين.

وواصل: رسالتي لجمهور لاتسيو في المنطقة العربية، نحن هنا لنلعب مباراة كبيرة ونفوز بالسوبر وعلي مدار السنوات الأربع لي مع الفريق، نسعى دائما لتحقيق الأفضل والأمتع وتمكنا فعلا من تحقيق كأس إيطاليا وكأس السوبر ونحاول دائما المنافسة على الألقاب وتحسين مستوانا.