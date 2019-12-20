رونالدو في السعودية.. زيارة ثالثة وذكريات تاريخية

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إلى السعودية للمرة الثالثة، عندما يخوض مباراة فريقه أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي.

ويستضيف استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، لقاء يوفنتوس ولاتسيو، يوم الأحد، وهي المقابلة الثانية التي تحتضنها السعودية بعد مواجهة السوبر الأولى في العام الماضي بين يوفنتوس وميلان، والتي توج بها يوفنتوس في جدة.

ويمتلك الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا ذكريات عدة في السعودية، بداية من أول زيارة له والتي كانت في يناير 2008، عندما شارك في لقاء مانشستر يونايتد أمام الهلال في حفل اعتزال المهاجم سامي الجابر، والذي كسبه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودائما ما تشهد الملاعب لحظات مميزة لنجم ريال مدريد السابق، إذ دائما ما يضع بصمته عندما يتواجد في السعودية، بداية من هدفه الذي سجله مع مانشستر يونايتد في مرمى الهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما شهدت جدة تحقيق النجم البرتغالي لأول لقب مع يوفنتوس، بعدما قاده إلى الفوز على ميلان برأسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء السوبر الإيطالي الذي استضافته السعودية لأول مرة.

وبحسب التقارير الصحافية، سبق وزار رونالدو السعودية في وقت سابق غير مناسبة المباراتين، وذلك لأغراض إعلانية مع إحدى الشركات السعودية.

وتحدث رونالدو عن الأجواء في السعودية التي استضافت السوبر للمرة الأولى، وقال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: كان الجو ممتازا في جميع الأوقات. جميع الأمور كانت ممتازة، وجميع الأمور التنظيمية والفنية كانت على ما يرام منذ وصولنا إلى السعودية. الملعب والجماهير كانا دافعين لنا لتقديم مباراة جيدة.

وحرص على نشر صور تتويجه بأولى الألقاب مع فريقه الإيطالي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل المبارة كان مع مجموعة من لاعبي يوفنتوس في جلسة لالتقاط الصور والتوقيع للجماهير.

ودائما ما تحمل زيارة الحائز على أفضل لاعب في العالم 5 مرات، العديد من القصص التي تجد انتشارا واسعا في وسائل الإعلام العالمية، أبرزها اللقطة المصورة التي تعامل فيها مسؤول الجوازات مع رونالدو مثل أي زائر، بعدما دقق في جواز سفره، في إجراء روتيني معتاد في المطارات للتأكد من إجراءات الدخول، وذكرت التقارير الصحافية أن مسؤول الجوازات تعامل مع مهاجم يوفنتوس دون الالتفات إلى شهرته العالمية، متماشيا مع انضباطية رجال الجوازات.

بينما وجدت صورة المشجع الذي نزل إلى أرضية الملعب قبل لقاء يوفنتوس وميلان، انتشارا واسعا، عندما تمكن من الوصول إلى رونالدو في لقاء السوبر الإيطالي أثناء فترة الإحماء، والتقط صورة "سيلفي".

وتلقى مهاجم يوفنتوس تشجيعا جماهيريا وصف بالأكثر "حماسة"، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بعدما ارتجت أرجاء الملعب باحتفاله الشهير "سيي" عقب تسجيله لهدف الفوز أمام ميلان.

ويتطلع صاحب الـ "34 عاما" إلى أن تشهد مباراته الثالثة في السعودية، تحقيق لقب السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي.