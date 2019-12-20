لاتسيو يستعد لمباراة "السوبر الإيطالي" على ملعب الشباب

أجرى لاعبو نادي لاتسيو الإيطالي مرانهم الأول على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، استعداداً لمباراة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد.

وكانت بعثة لاتسيو وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فجر يوم الجمعة، على أن تصل بعثة منافسه يوفنتوس مطلع يوم السبت.

وأعلن الفريقان عن قائمتهما المشاركة في السوبر الإيطالي في الرياض، والتي شهدت استدعاء جميع لاعبي الفريقين.

وأقيمت أول مباراة سوبر إيطالي في السعودية بالعام الماضي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحينها حسم البرتغالي رونالدو اللقب ليوفنتوس من أمام ميلان.

ووقعت الهيئة العامة للرياضة اتفاقية مع رابطة الدوري الإيطالي في يونيو من عام 2018، لاستضافة مباريات كأس السوبر الإيطالي.